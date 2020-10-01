РИАМО - 1 окт. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино Чулпан Хаматову, которой исполняется 45 лет, сообщает Газета.ru.

«Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся, никого не оставляют равнодушным», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Российский лидер также отметил общественную деятельность Хаматовой, подчеркнул ее активное участие в социальных и благотворительных проектах.

Хаматова — народная артистка России. Она является ведущей актрисой и заместителем художественного руководителя театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».