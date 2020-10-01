РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Предпремьерный показ фильма «Подольские курсанты» пройдет 5 октября в столичном Музее Победы, в кинотеатрах страны показ начнется с 4 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

«В День памяти Подольских курсантов, 5 октября, в Москве в Музее Победы на Поклонной горе состоится предпремьерный показ военно-исторического фильма «Подольские курсанты». Перед показом фильма пройдет церемония гашения марки, посвященной фильму, выпущенной Федеральным агентством связи и АО «Марка». Вход на мероприятие будет по пригласительным билетам», – говорится в сообщении.

Историческую ленту «Подольские курсанты», снятую в рамках народного кинопроекта киностудией «Военфильм», можно будет увидеть в отечественных кинотеатрах с 4 ноября, в День народного единства.

Выход картины на экраны несколько раз откладывался из-за закрытия в стране кинотеатров в связи с пандемией коронавируса. Показ фильма «Подольские курсанты» распоряжением правительства РФ внесен в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Съемки начались в августе 2018 года на территории усадьбы Ивановское Подольска. Затем до ноября съемки проходили в Калужской области. Завершились они также в Подольске – в усадьбе Ивановское 21 ноября 2018 года.