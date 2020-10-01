В связи с ежедневным ростом числа случаев Covid-19 родителей школьников волнует вопрос, не придется ли ученикам вернуться к дистанционному режиму, как весной. В четверг, 1 октября, власти Московской области разъяснили, как будут работать образовательные учреждения региона в ближайшее время. Несколькими днями раньше решения по работе школ, садов и учреждений допобразования огласили московские власти. Когда начнутся и сколько продлятся каникулы в Москве и Подмосковье, будет ли ограничена из-за коронавируса работа детских садов, кружков и секций, читайте в материале РИАМО.

Каникулы в Москве

В большинстве московских школ в 2020 году по графику осенние каникулы начинаются 5 октября. Учитывая рост числа заболевших Covid-19 и сезонный подъем простудных заболеваний, а также следуя рекомендациям санитарных врачей, столичные власти решили увеличить продолжительность каникул и провести их во всех школах одновременно – с 5 по 18 октября. Об этом сообщил 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Мэр подчеркнул, что это будут именно каникулы – дистанционного обучения в этот период не запланировано.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», – обратился Собянин к москвичам.

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Каникулы в Подмосковье

В свою очередь в Подмосковье введение двухнедельных каникул не планируется.

Так, по сообщению министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, подмосковные школы, где введена модульная система обучения, уйдут с 5 октября на стандартные недельные каникулы. Таких школ, где действует система отдыха через каждые пять недель учебы, в Подмосковье примерно 50 процентов.

В школах Московской области, где установлено обучение по четвертям, каникулы запланированы в ноябре. Однако при необходимости руководство школ имеет право отправить учеников на каникулы досрочно. По словам министра, решение должно приниматься директором учебного заведения совместно с управляющим советом и родителями в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете. При этом, если школы с четвертной системой уйдут на досрочные каникулы в октябре, это будет именно перенос – в таком случае ученики не будут отдыхать в ноябре.

Родителей учеников проинформируют о каникулярном графике через сайты школ и чаты в мессенджерах в ближайшее время.

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Детские сады и допобразование

Детские сады и дошкольные группы и в Москве, и в Подмосковье продолжат работать в обычном режиме.

При этом в столице временно приостановят работу городские учреждения допобразования и детские досуговые организации.

В Московской области секции и кружки для детей продолжат работать в штатном режиме.

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