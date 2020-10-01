РИАМО - 1 окт. Правительство РФ продлило до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и ИП, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что это решение ждали многие предприниматели.

«Правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января», — сказал Мишустин.

По его словам, право на мораторий предоставят организациям и индивидуальным предпринимателям из перечня наиболее пострадавших в пандемию коронавируса.

Изначально мораторий ввели в апреле 2020 года на полгода.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Все военные комиссариаты Подмосковья готовы к призыву в условиях пандемии Covid‑19. В военкоматах есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, в помещениях соблюдается социальная дистанция.

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека