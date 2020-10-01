РИАМО - 1 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вновь заработала горячая линия для пожилых жителей города, позвонив на которую пенсионеры смогут получить необходимую помощь, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Это заявление Собянин сделал во время посещения колл-центр комплекса социального развития Москвы.

«Международный день пожилых людей Москва встречает в достаточно сложных условиях. Начиная с середины сентября происходит ощутимый рост заболеваемости ковидом. Мы были вынуждены вновь попросить оставаться дома пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», - отметил Собянин.

Он напомнил, что во время ограничительных мер участники проекта «Московское долголетие» могут принять участие в онлайн-занятиях кружков или присоединиться к одному из клубов виртуального общения, созданных в социальных центрах столицы.

Единый колл-центр (+7-495-870-45-09) Комплекса социального развития для оказания помощи москвичам в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции был создан в марте этого года. Он размещается в здании школы № 548 по адресу: проспект Лихачева, д.11.

В период действия ограничительных мер сотрудники центров социального обслуживания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социальных услуг. Более 470 тысяч из них – по заявкам, поступившим на горячую линию колл-центра.

Домашний режим попросили соблюдать пожилых жителей столицы с 28 сентября по 28 октября. Это связано с ростом новых случаев заражения коронавирусом.

Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

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