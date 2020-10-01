РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Спортсмен из подмосковных Люберец Александр Журов занял второе место на Осеннем кубке по конной стрельбе из лука, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участники конноспортивного клуба «Каскад» из городского округа Люберцы приняли участие во всероссийских соревнованиях «Осенний кубок по конной стрельбе из лука». Спортсмен клуба «Каскад» Александр Журов занял второе место, а Елизавета Клишина - 19 место. Елизавета – юниор, она дебютировала на этих стартах», - говорится в сообщении.

Соревнования прошли на базе КСК «Пегас» в Серпухове. В «Осеннем кубке по конной стрельбе из лука» приняли участие 10 клубов из Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Тулы и ряда подмосковных городов.