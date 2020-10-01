РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. В первый день октября глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей старшего возраста с Днем пожилого человека, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Этот праздник – еще один повод сказать слова любви и уважения людям старшего поколения. Сейчас, во время пандемии коронавируса, они особенно нуждаются в нашей заботе. Уважаемые люберчане-ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Ваш оптимизм, жизнелюбие, стойкость, патриотизм вызывают восхищение! Желаю вам, в первую очередь, здоровья, долголетия, тепла! Получайте радость и наслаждение от каждого прожитого дня! Пусть осень жизни будет золотой и яркой!» – сказал Ружицкий.

Сегодня в городском округе живут порядка 87 тысяч пенсионеров. Из них 95-летних – 233 человека, 100-летних – 30 жителей.