РИАМО - 1 окт. Первый месяц осени текущего года вошел в тройку самых теплых сентябрей в столице за 140 лет и занял третье место, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Средняя месячная температура воздуха (в сентябре текущего года – ред.) составила 13,9 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы», — отмечается в материале.

Первым по теплу остается сентябрь 1938 года, когда температура была на 3,8 градуса выше нормы, а на втором месте – 2018 год с аномалией 3,7 градуса.

В начале следующей недели в Московском регионе ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от плюс 16 до плюс 21 градуса.