РИАМО - 1 окт. Тактильную икону «Взыскание погибших» передали в дар Никольскому храму Солнечногорска 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Увидеть икону».

Образ Богородицы создал художник-скульптор, член Гильдии Храмоздателей, автор проекта «Увидеть Икону» Олег Зон.

«Воплощение в рельефе образа «Взыскание погибших», навеяно одним из первых массовых преступлением фашистов на территории нашей страны - расстрел 9 тысяч жителей в Багерове, под Керчью в 1941 году. Именно в память о тех, кто погиб за Родину, была создана эта икона. Останки погибших будут находить еще долго в тех местах», — сказал Зон.

Автор выполнил икону в технике высокого рельефа. Прикосновение важно для людей с ограниченными возможностями по зрению. На создание образа ушло два месяца. Икона стала первой тактильной в городском округе Солнечногорск.

В Никольском храме икону «Взыскание погибших» установят рядом с образом «Неупиваемая чаша», где прикоснуться к ней смогут все желающие.