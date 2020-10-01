РИАМО - 1 окт. Московские компании-экспортеры в 2020 году расширили список рынков экспорта, в течение года производители из столицы открыли для себя Реюньон, Гондурас, Багамы, Новую Каледонию и Барбадос, сообщает Федеральное агентство новостей.

«За первое полугодие 2020 года по новым экспортным направлениям в страны и регионы Центральной и Южной Америки, Франции и островные государства было поставлено продукции на общую сумму почти 110 тысяч долларов», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что перечисленные государства купили в российской столице детали для машин, красители, осветительное оборудование, компьютерные устройства, бумагу и картон.

Французский остров Реюньон закупил больше всех из новых импортеров, туда было направлено продукции на 64 тысячи долларов. Затем следует Республика Гондурас, в которую поставили товаров на 39 тысяч долларов. Замыкают тройку лидеров Багамы, в которые объем экспорта составил пять тысяч долларов.

Столичные компании начали поставлять свои товары в Кюрасао, Западную Сахару, Арубу. Продолжается также сотрудничество и с давними партнерами. К примеру, Кот-д’Ивуар и Эфиопия в течение первого полугодия экспортировали вакцины для профилактики гриппа и других простудных заболеваний. Исландия и Бахрейн закупили товары пищевой и перерабатывающей промышленности.​