РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Более 150 человек сделали прививки от гриппа в мобильном пункте вакцинации в гипермаркета Подольска за три дня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа, которая продлится до 1 ноября. С целью повышения доступности вакцинации и для удобства бесплатную прививку могут сделать все желающие в гипермаркете «Глобус» микрорайона Климовск. Иммунизация проводится только для граждан, достигших 18 лет. При себе нужно иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

«В текущем году в период эпидемии люди понимают, что важно себя беречь, желающих сделать прививку подольчан много. К нам обратилась администрация округа с просьбой охватить как можно больше населения, поэтому с 29 сентября была организована работа мобильного медицинского пункта в «Глобусе». За три дня работы кабинета привились более 150 человек. Прививка делается по рекомендациям ВОЗ. В предстоящий эпидемический сезон будут циркулировать вирусы гриппа H1N1, H3N2, B. С начала кампании по вакцинации привилось более 20 тысяч подольчан», - сказала главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Кабинет медицинской помощи в «Глобусе» соответствует всем нормативам, также здесь размещается термоконтейнер для хранения вакцины. Перед прививкой горожан осматривают, врач определяет возможные противопоказания. Вся процедура занимает 10 минут.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 14:00. Сделать прививку можно при отсутствии медицинских противопоказаний, аллергии на куриный белок, а также острых и хронических заболеваний. Также вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства.