РИАМО - 1 окт. В столице началось переселение жителей дома №9, корпуса 2 по улице Всеволода Вишневского в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Под заселение передан корпус по адресу: улице Тимирязевская, дом 8, корпус 2. Сюда переедут жители из соседней пятиэтажки на улице Всеволода Вишневского. Благодаря этому, для участников программы реновации не меняется привычный жизненный уклад и сохраняется привязка к объектам здравоохранения и образования», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Дом был построен по индивидуальному проекту и был сдан в эксплуатацию летом 2020 года. В здании 91 квартира. Жителей переселяют в квартиры с улучшенной отделкой помещений.

В настоящий момент идет переселение в 58 «стартовых» домов, а в Северном административном округе – в 10 домов.

В районе Тимирязевский демонтируют 43 дома общей площадью более 140 тысяч квадратных метров. Один реконструировали после расселения. По программе реновации выбрано шесть «стартовых» площадок для переселения.

Программа реновации началась в августе 2017 года, она затронет около 1 миллиона горожан. Расселят 5 174 домов.