РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. По требованию Минэкологии Подмосковья в Подольске начали устранять причины загрязнения ручья Неумейка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Подмосковья проконтролировали исполнение предостережения, направленного подольским властям по факту загрязнения ручья Неумейка. О фактах сброса в водный объект неочищенных стоков в министерство сообщили жители округа. При проверке обращений установлено, что источник загрязнения находится рядом с недействующими очистными сооружениями бывшего завода железобетонных конструкций.

«Через отверстия в накопителях могут попадать дождевые или талые воды, что ведет к изливу сточных вод. Поскольку в настоящее время сооружения находятся в муниципальной собственности, Минэкологии направило в адрес администрации предостережение с требованием ликвидировать источник постоянного загрязнения ручья Неумейка», - говорится в сообщении.

В настоящее время оголовок трубы очистили от древесно-кустарниковой растительности. Идут подготовительные работы для подъезда техники и дальнейшего тампонажа оголовка трубы, через которую происходит излив. Ход работ находится на контроле Минэкологии.

В ходе обследования все колодцы на прилегающей территории проверили на наличие канализационных стоков, отобрали пробы сточных вод из места сброса и колодцев для сравнительного анализа и установления основного источника сброса. В настоящее время сооружения завода не эксплуатируются, накопители заварены металлическими листами.