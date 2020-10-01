РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. В городском округе Мытищи пресекли сброс более 15 кубометров строительного мусора, сообщается на сайте администрации горокруга.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят спецоперацию «Засада», нацеленную на пресечение несанкционированного сброса строительного мусора на контейнерные площадки.

«С июля, когда в городском округе Мытищи была начата операция «Засада», пресечен сброс более 15 кубометров мусора в ряде мест: на Волковском шоссе, вблизи кладбища «Волково», на улице Силикатная, 39д, на улице Ульяновская, 31, на улице Академика Каргина, 23а», - говорится в сообщении.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Операция «Засада» продолжается.