РИАМО - 1 окт. Все военные комиссариаты Московской области готовы к работе в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, на местах соблюдены требования Генштаба ВС РФ и Росздравнадзора Московской области, сообщил РИАМО военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов.

«Все военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты, включая средства защиты органов дыхания, экспресс-тестами, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции», — сказал Астахов.

Он добавил, что перед началом и в ходе проведения отправок призывников в войска на сборном пункте Московской области будет обеспечено разделение потоков граждан, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.

«Также организовано проведение термометрии призывников и сотрудников, сбор эпиданамнеза, тестирование на коронавирус, дезинфекция прилегающей территории, обработка и обеззараживание помещений. Кроме того, проводится кварцевание входящей и исходящей корреспонденции и личных дел призывников», — заключил Астахов.

Также при перевозке призывников на сборный пункт и к местам прохождения службы будет использоваться транспорт, который в обязательном порядке прошел специальную дезинфекционную обработку.

Осенний призыв проходит в России с 1 октября по 31 декабря. Из Подмосковья на военную службу отправятся порядка 5,5 тысяч новобранцев. Всего по стране планируется призвать почти 130 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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