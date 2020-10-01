РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В подмосковном Подольске на 41-м километре трассы М2 Москва-Симферополь произошло столкновение грузового автомобиля и фуры, в котором погиб водитель Volkswagen Crafter, в машине находился также 16-летний подросток, он остался жив, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель спасательных служб.

«У водителя грузовика Isuzu с номером Краснодарского края на 41-м километре трассы М2 Москва-Симферополь в Подольске лопнуло переднее правое колесо, он остановился и вышел, чтобы поставить знак. В этот момент в него сзади въехал водитель грузового автомобиля меньшей тоннажности Volkswagen Crafter с подмосковным номером», - сказал представитель.

Он добавил, что за рулем находился 34-летний мужчина, по словам его пасынка, в этот момент он разговаривал по телефону, поэтому не справился с управлением. Мужчина погиб, у него переломаны шейные позвонки, его 16-летний пассажир жив.

По словам очевидцев, чтобы достать тело погибшего, вызвали представителей специальных служб. Деблокировали труп спасатели поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас».