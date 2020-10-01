РИАМО - 1 окт. Жителей столицы предупредили о высоком атмосферном давлении, которое поднимается из-за обширного антициклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимального значения, 1 011 гПа, атмосферное давление достигнет в воскресенье, 4 октября. Это выше нормы на 12 единиц», — отмечается в материале.

Рекорд атмосферное давление не побьет. Максимальное атмосферное давление было в 1942 году. С начала следующей недели атмосферное давление начнет падать, но тепло в столице задержится до следующих выходных.

Повышенное атмосферное давление плохо отражается на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в группу риска входят гипертоники и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.