РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Движение из ЖК «Мортон» в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска восстановили после переустройства инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Путилкове завершено переустройство инженерных коммуникаций на выезде из ЖК «Мортон» в районе Спасо-Тушинского бульвара. Движение транспорта на данном участке восстановлено в полном объеме и осуществляется по всем полосам», – говорится в сообщении.

Работы проводились в рамках реконструкции Путилковского шоссе.

В настоящий момент строители работают на основном ходе Путилковского шоссе: там продолжаются работы по расширению дорожного полотна, ведется устройство асфальтового покрытия, завершается переустройство инженерных коммуникаций – ведется перекладка сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации.

«Реконструкция позволит существенно сократить пробки на данном транспортном узле и значительно улучшить транспортную доступность района», – подчеркивается в материале.

В ходе работ участок Путилковского шоссе протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос. Расчетная скорость движения по автодороге после реконструкции составит 80 километров в час. Перспективная пропускная способность – 30 тысяч автомобилей в сутки. Также предусмотрено устройство тротуаров по обеим сторонам и велосипедной дорожки шириной 2 метра, установка новых светофорных объектов и наружного освещения.

«Окончание работ запланировано на четвертый квартал 2020 года», – заключается в сообщении.