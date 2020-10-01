РИАМО - 1 окт. На службу в Вооруженные силы РФ по призыву в рамках осенней кампании из Подмосковья отправятся порядка 5,5 тысяч человек, сообщил РИАМО военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.

«Осенний призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря. В период проведения осеннего призыва 2020 года на военную службу будет призвано порядка 5,5 тысяч жителей Московской области», — сказал Астахов.

Он добавил, что из каждого муниципалитета будет призвано разное количество молодых людей в зависимости от наличия призывного ресурса.

«Задание на призыв для каждого муниципального образования Московской области распределено в соответствии с наличием призывного ресурса и доведено до глав муниципальных образований, которые в соответствии с действующим законодательством являются председателями призывных комиссии», — заключил Астахов.