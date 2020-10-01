РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. Театр драмы и комедии ФЭСТ в городском округе Мытищи возобновляет проект PRO-читки, ближайшее мероприятие состоится 7 октября, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Хотите поучаствовать в одном из самых интересных театральных процессов — выборе пьес для постановки? Хотите побыть в роли завлита? Тогда приходите на наш постоянный проект PRO-читки! На этом проекте актеры театра «ФЭСТ» в присутствии зрителей читают по ролям разные пьесы — классические и современные», - говорится в сообщении.

После читок проходят обсуждения, и тогда зрители становятся участниками самого кулуарного действа в работе театра — принятия решения: быть или не быть той или иной пьесе воплощенной на сцене.

«Ближайшие PRO-читки состоятся 7 октября в 19:00. На ваш суд выносится пьеса Максима Шарапова «Привет из Милана» — современная история с элементами детектива. Эта пьеса о столкновении двух миров: мира реального и мира человеческих фантазий. Автор пьесы — писатель, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, лауреат премии в области журналистики «Золотое перо России» 2020 года», - отмечается в сообщении.

Доступ в святая святых театральной жизни стоит всего 100 рублей, но поучаствовать в этом эксклюзивном действе смогут всего 100 человек.

«Приходите, смотрите, обсуждайте. Ваше мнение нам очень нужно и важно! Билеты на сайте и в кассах», - отмечается в материале.