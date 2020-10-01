РИАМО - 1 сен. В Федеральной службе исполнения наказаний намерены ликвидировать незаконные колл-центры в тюрьмах, план по борьбе с ними представят на ближайшем заседании Совбеза России, передает «Коммерсант».

«В «Ростехе» сообщили, что на оборудование, которое позволит глушить сигнал сотовых операторов, понадобится около трех миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Часто жертвами подпольных колл-центров, которые работают в колониях, становятся клиенты крупных банков. Для примера, Сбербанк с начала года получил почти 2,9 миллиона обращений о попытках обмана. При этом в сравнении с 2019 годом это число выросло более чем в два раза.