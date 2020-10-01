РИАМО - 1 окт. В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой в четверг днем, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов​, больше всего сбоев зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре и других городах. По данным на 11:26, зарегистрировано 232 отчета о сбоях.

Около 50% пользователей сообщили, что не могут войти в систему, 26% - пожаловались на невозможность совершения платежа. О неисправности всех сервисов рассказали 25% пользователей.