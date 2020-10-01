РИАМО - 1 окт. С 5 октября в Москве станет обязательным требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений», - написал Собянин на персональном сайте.

Согласно указу мэра, работодатели также должны будут перевести на «удаленку» всех сотрудников в возрасте старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключением могут быть только те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

По словам мэра, требования о переходе на удаленную работу не затронут медучреждения, предприятия оборонной промышленности, «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие стратегические отрасли.

Он призвал москвичей быть осторожными, беречь себя и близких.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

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- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

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