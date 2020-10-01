РИАМО - 1 окт. Количество пожаров на стройках Москвы снизилось более чем на 20% за девять месяцев 2020 года, всего за это время случилось 30 возгораний, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Этот показатель на 21% меньше, чем за аналогичный период прошло года. В 2019 году за этот же период случилось 38 пожаров.

«В результате принятых мер большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено, остальные находятся на контроле до полного устранения», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

16 случаев возгорания зафиксировано в отдельно стоящих бытовых помещениях. В 12 случаях горели строительные материалы и мусор внутри зданий, в 2 случаях произошло загорание техники и оборудования, а также мусора на территории. Погибших и пострадавших не было.

Больше всего пожаров происходит в результате аварийного режима работы электросети. Также частыми причинами стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и неисправность электрооборудования.