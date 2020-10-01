РИАМО - 1 окт. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на октябрь текущего года, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Приемная правительства региона находится по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Телефон: +7 498 602-31-13 (многоканальный).

Второго октября с 10:00 прием проведет министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Пятого октября с 15:00 граждан примет министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

Шестого октября с 10:00 ведет прием заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, а с 15:00 — министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Седьмого октября с 10:00 прием будет вести председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко, а с 15:00 — начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Восьмого октября с 10:00 граждан примет советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава, а с 15:00 — министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Девятого октября с 10:00 прием ведет министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Двенадцатого октября с 10:00 будет вести прем председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пигучина, а с 15:00 — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Тринадцатого октября с 15:00 граждан примет министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Четырнадцатого октября с 10:00 проведет прием министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, а с 15:00 – начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Пятнадцатого октября будет вести прием министр образования Московской области Ирина Каклюгина, а с 15:00 — председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Шестнадцатого октября с 10:00 продет прием министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, а с 15:00 — министр культуры Московской области Елена Харламова.

Девятнадцатого октября с 10:00 будет вести прием министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина.

Двадцатого октября с 15:00 граждан примут заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная и министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе.

Двадцать первого октября с 10:00 проведет прием министр жилищной политики Московской области Инна Фетодова, а с 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Двадцать второго октября с 10:00 будет вести прием министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, а с 15:00 — первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Двадцать третьего октября с 10:00 примет граждан министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, а с 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Двадцать шестого октября с 15:00 проведет прием начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

Двадцать седьмого октября с 15:00 будет вести прием заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Двадцать восьмого октября с 10:00 проведет прием заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин, а с 15:00 — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Двадцать девятого октября с 10:00 примет граждан руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина, а с 15:00 — заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Тридцатого октября будет вести прием министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.