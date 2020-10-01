РИАМО - 1 окт. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Грасис-Тех» достроила свой новый завод по производству газоразделительной продукции, скоро на нем начнется выпуск газоразделительных мембран, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первыми потребителями продукции станут компании, ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока.

«Проект резидента ОЭЗ «Дубна» позволит решить задачи по снижению зависимости отечественной промышленности от зарубежных производителей и поставщиков. Использование мембран с целью извлечения гелия из природного газа значительно снизит затраты энергии на процесс подготовки газа при его добыче, переработке и транспортировке», - говорится в сообщении.

Газо- и нефтедобывающие предприятия смогут реализовывать выделенный по этой технологии гелий, востребованный в металлургической, пищевой и электротехнической промышленности, как отдельный продукт.

Общая сумма инвестиций в предприятие составит порядка 1 миллиарда рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.

«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией. Уверены, что действующие на территории особой экономической зоны льготы, государственные преференции, а также готовая инфраструктура позволят «Грасис-Тех» активно развивать своё производство в Московской области», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект компании реализуется в рамках соглашения, заключенного между министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.