РИАМО - 1 окт. В школах Подмосковья со следующей недели усилят контроль за соблюдением мер профилактики от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Усиление планируется в степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться министерством образования во всех школах области. Будет обязательная термометрия на входе. Если ребенок с температурой, превышающей 37 градусов - он не допускается на занятия», — сказала Каклюгина.

Министр отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы. Ведомство будет проверять и делать оргвыводы, следить, чтобы это исполнялось.

Каклюгина добавила, что так как дети легко переносят коронавирусную инфекцию, и весь «удар» берут на себя учителя, им необходимо при контакте со школьниками носить маски и соблюдать все эпидемиологические меры безопасности.

Первая половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября, вторая половина — в начале следующего месяца, решение о проведении внеплановых каникул в школах принимает директор совместно с родительским сообществом, если этого будет требовать эпидситуация.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

- Свежая карта распространения коронавируса в Помдсоковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека