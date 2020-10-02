РИАМО - 2 окт. МТС Банк изучил траты жителей Московского региона, связанные с наступлением учебного года, анализ расходов с карт клиентов показал, что с 15 августа по 15 сентября больше всего выросли расходы на программное обеспечение — в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

С введением ограничительных мер весной из-за пандемии учебные заведения в России перешли на дистанционное обучение. С началом нового учебного года школы, средние специальные и высшие учебные заведения вернулись к привычному очному обучению, некоторые из них ввели смешанный формат занятий, включая дистанционку.

«Фактор удаленки повлиял на всплеск продаж ПО и компьютерной техники. Количество транзакций на покупку софта в Московском регионе в августе выросло в 3,2 раза, а в сентябре – в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Продажи компьютеров, комплектующих и аксессуаров увеличились в августе на 16%, в сентябре — на 7% год к году.

Положительную динамику в августе и сентябре текущего года по сравнению с 2019 годом показали покупки в магазинах школьных принадлежностей и канцтоваров: 52% и 4% в августе и сентябре, соответственно.

Покупка спортивной формы и литературы к первому сентября также привела к росту транзакций в августе 2020 года по сравнению с 2019 годом: в магазинах спорттоваров — на 18% и книжных магазинах — на 14%. В сентябре в обеих категориях наблюдается спад: на 14% и 12%, соответственно.

Несмотря на отказ от традиционных линеек, проводимых в первый день учебного года, количество транзакций в цветочных магазинах во второй половине августа выросло на 53% по сравнению с прошлым годом.