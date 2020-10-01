РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Подольские спасатели рассказали студентам колледжа имени Никулина о предупреждении и ликвидации ЧС, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября, пожарные Подольска провели открытые уроки по ОБЖ в филиалах колледжа имени Никулина. Так, в четверг открытые уроки были посвящены вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», - говорится в сообщении.

В структурном подразделении №1 колледжа на улице Большая Зеленовская профилактическую работу проводил замначальника 258 пожарной части Андрей Роман, в структурном подразделении №2 на улице Генерал-губернатора Закревского - замначальника 247 пожарной части Максим Чапкин, а в структурном подразделении №4 на улице Машиностроителей - замначальника 309 пожарной части Дмитрий Орлов.