РИАМО - 1 окт. Работу Коптевского рынка временно приостановили решением Роспотребнадзора из-за нарушения масочного режима и других требований безопасности, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

«Роспотребнадзором проведена проверка в отношении Коптского рынка в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований», - отметила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.

Так, на территории рынка зафиксировали отсутствие дезинфицирующих средств, туалетные комнаты находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Кроме того, в павильонах рынка не нашли бактерицидные лампы, а также выявили людей без масок.

Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда. Рынок могут закрыть до 90 дней или оштрафовать до 500 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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