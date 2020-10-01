РИАМО - 1 окт. Врачи детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского в столице восстановили пальцы девочки с врожденным буллезным эпидермолизом, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Ребенок с рождения страдает генетическим заболеванием, при котором поражается верхний слой кожи и слизистые оболочки. Из-за легкоранимой кожи таких больных называют дети-бабочки. Повреждения кожи в области пальцев приводят к рубцеванию со срастанием пальцев. Рука становится похожей на «варежку» – четыре пальчика «застывают» вместе, а большой оттопырен», – уточняется в сообщении.

Хирурги применили уникальную методику, которая заключается в щадящем разделении патологически измененных тканей пальцев без использования скальпеля. После устранения деформации, пальцы зафиксировали специальными иглами.

Данная процедура помогла избежать пластики. Спустя месяц дефект полностью закрылся. После восстановления девочка научилась играть на фортепиано.