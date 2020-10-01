РИАМО - 1 окт. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода без осадков, ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До конца текущей недели днем столбики термометра будут показывать 18-20 градусов тепла в столице и 16-21 градус в Подмосковье, а ночью будет плюс 7-9 градусов в городе, плюс 3-8 градусов — по области. Осадков также не прогнозируется.

«В понедельник, 5 октября, ночью 4…9 градусов, днем 16…21 градус», — отмечается в материале.

6 октября в Московском регионе воздух прогреется до плюс 5-10 градусов ночью и до плюс 16-21 градуса днем.