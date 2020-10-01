РИАМО - 1 окт. Заболеваемость школьников в конце сентября 2020 года ниже на один процент, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что так как дети легко переносят коронавирус и почти им не болеют, под ударом находятся учителя.
Первая половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября, вторая половина — в начале следующего месяца, решение о проведении внеплановых каникул в школах принимает директор совместно с родительским сообществом.
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