РИАМО - 1 окт. Заболеваемость школьников в конце сентября 2020 года ниже на один процент, чем в аналогичный период прошлого года, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«На сегодняшний день у нас в школах в Московской области отсутствуют по болезни порядка 7-8% детей. Для понимая, у нас школьников учится почти миллион. А в прошлом году по болезни отсутствовали в конце сентября на 1% больше. Из чего можно сделать вывод, что действительно статистика по заболеваемости даже чуть-чуть ниже, чем прошлогодняя», - сказала Каклюгина журналистам в ходе брифинга.

Она отметила, что так как дети легко переносят коронавирус и почти им не болеют, под ударом находятся учителя.

Первая половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября, вторая половина — в начале следующего месяца, решение о проведении внеплановых каникул в школах принимает директор совместно с родительским сообществом.