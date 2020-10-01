фото из личного архива Ксении Шориковой

В России вновь растет число заболевших Covid-19. С 28 сентября ежедневно выявляется более 8 тысяч инфицированных. Ситуация усугубляется сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Врач-эпидемиолог Ксения Шорикова рассказала РИАМО, можно ли самостоятельно отличить инфекцию нового типа от обычной простуды и что делать, если самочувствие резко ухудшилось.

– Скажите, реально ли самостоятельно отличить коронавирус от обычной простуды или гриппа?

– Новая коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие черты. Оба вируса являются респираторными, то есть передаются от человека к человеку при кашле, чихании. Поскольку механизм передачи одинаковый, то и меры профилактики можно использовать похожие: недаром мы, доктора, призываем всех носить маски, особенно сейчас, когда грипп рискует наложиться на инфекцию нового типа SARS-CoV-2 (название вируса, вызывающего заболевание Covid-19 – прим. ред.). Мытье рук – тоже отличная мера предотвращения инфекции, как и социальная дистанция, о которой так много говорят. На этом сходства заканчиваются.

У коронавирусной инфекции инкубационный период длится дольше – до 14 дней. У гриппа и ОРВИ он в среднем составляет 2–4 дня.

За то время, пока больной коронавирусом не распознал болезнь, он может заразить примерно 5–6 человек, а больной гриппом всего 1–2 человек из тех, с кем он контактировал.

Понятно, что на волне паники люди могут бояться любого проявления простуды, принимая его за коронавирус. Но подозревать одно, а иметь диагноз – другое. Окончательный диагноз может поставить только врач! На основе сбора анамнеза – так мы, доктора, называем процедуру осмотра пациента, сбор анализов и другие мероприятия.

– И все-таки, какие отличия в симптомах можно назвать очевидными?

– Специальную памятку подготовил Роспотребнадзор, и она абсолютно правильная. Например, при коронавирусе человек никогда не чихает, а при простуде очень часто. Человек, инфицированный SARS-CoV-2, лишь изредка страдает насморком, а при простуде сопли текут рекой. Боли в суставах часто встречаются при гриппе и редко – при ковиде. Также пациенты с коронавирусом не всегда жалуются на головную боль, тогда как при гриппе – постоянно. Список можно продолжать.

Но главное отличие все-таки в том, что коронавирус может, да и часто протекает бессимптомно. То есть больной просто не почувствует заболевания! В этом главная коварность и опасность болезни. С гриппом такой номер не пройдет, будет четкая клиническая картина: боль, ломота в теле, чихание, кашель и так далее.

Повторяюсь, диагноз может поставить только доктор. Не накручивайте себя, идите к доктору!

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– Как быть, если заподозрил симптомы, почувствовал дикую слабость и недомогание: остаться дома и вызывать скорую или пойти к врачу, рискуя заразить окружающих?

– Если вы заподозрили у себя заболевание, причем уверены, что заболели именно Covid-19, то необходимо оставаться дома и вызвать врача. Идти в поликлинику самому нельзя, чтобы вирус не распространялся дальше. К вам на дом придет участковый терапевт, соберет анамнез, проведет осмотр, при необходимости возьмет мазок для проведения анализа на Covid-19 и оформит больничный. Дома необходимо избегать личных контактов с родными и использовать маску, по возможности самоизолироваться от окружающих.



– Все боятся второй волны. А как вы считаете, не уйдут ли в ближайшее время вновь все на самоизоляцию, и насколько необходима эта мера?

– Предлагаю не накручивать себя и рассудить логически. Начнем с того, что самоизоляция – это эффективная мера против распространения эпидемии. Придумана она не нами, но ее сила вполне очевидна. Главная цель – разорвать механизм передачи инфекции, остановить распространение вируса.

Тяжело предугадывать дальнейшее развитие событий, тем более такую радикальную меру, как самоизоляция. Все будет зависеть от развития эпидемического процесса. Сейчас регистрируются случаи заболеваний Covid-19 среди школьников, студентов и их преподавателей. Это опасно срывом учебного процесса, чего допускать никак нельзя.

Один больной, который продолжает активно общаться и посещать мероприятия, уже через 5 дней заразит 2,5 человека, а через месяц эта цепочка разовьется до 406 человек. В то же время тот, кто остался дома, даже если сам заболел, успеет инфицировать от силы 2,5 человека. Такова сила самоизоляции!

Однако предполагать, что все сейчас уйдут сидеть домой, как это случилось весной, преждевременно. Ждем развития ситуации.

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– Как вы относитесь к идее всеобщей вакцинации от коронавируса?

– На днях устраивала опрос в сторис на тему «Поставили бы вы себе прививку от коронавируса?» Результат был таким: 66% ответили «нет», а 34% согласились бы поставить прививку. Причинами отказа от вакцинации против коронавируса мои читатели назвали ранее перенесенное заболевание Covid-19 и сомнения в процедуре тестирования. Кроме того, прозвучал любопытный аргумент: «Мы еще не сошли с ума».

Что же удалось узнать про саму вакцину? Называется вакцина Gam-COVID-Vac (торговое наименование «Спутник V»). Разработчиком является Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. На данный момент защитный уровень антител неизвестен, как и продолжительность действия вакцины. Как доктор, считаю, что вакцине предстоит продолжение исследований.

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