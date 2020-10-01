РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Военно-патриотическая игра «Наследники Победы» пройдет на стадионе «Труд» в Подольске 5 октября и будет приурочена ко Дню памяти Подольских курсантов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«VII Открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» 5 октября пройдет на стадионе «Труд» города Подольска (улица Клемента Готвальда, дом 4, строение 2). Она будет приурочена ко Дню памяти Подольских курсантов. Начало в 9:00. В игре примут участие команды юнармейских и военно-патриотических отрядов городского округа Подольск и Московской области. Состав команды – семь человек: три юноши и три девушки, один командир и один руководитель команды. Возраст участников – 12-17 лет», - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится с целью совершенствования патриотической работы с молодежью, изучения истории Великой Отечественной войны, а также приобщения к здоровому образу жизни и формирования активной жизненной позиции.