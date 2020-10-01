РИАМО - 1 окт. Наталья Мокрицкая стала новым руководителем «Москино», продюсер собирается продолжить заданный прошлым руководством вектор развития сети, передает корреспондент РИАМО.

«Своей миссией я вижу поддержание и расширение сети «Москино», мне бы хотелось, чтобы этих кинотеатров стало еще больше. Как киновед я буду заниматься и содержательной повесткой, она если и будет меняться, то в сторону кинообразования. Еще одной своей миссией я вижу работу с отраслью. Это работа по кинокомиссии и с премией мэра Москвы», — сказала Мокрицкая.

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский добавил, что Мокрицкая будет продолжать то развитие, которое было задано прошлым руководством.

«Москино» – это небольшая сеть из 14 кинотеатров, и всего за несколько лет из непонятного набора площадок нам удалось превратить сеть в серьезный ресурс. Она приобрела свою аудиторию, свое звучание и облик. Наталья Мокрицкая согласилась продолжить то движение, которые было задано», - добавил Кибовский.