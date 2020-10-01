РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Около 350 килограммов мусора собрали эковолонтеры Балашихи на территории парка в усадьбе Пехра-Яковлевское в рамках акции, которая прошла в формате плоггинг-забега, где участники совмещают бег и сбор мусора, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие, состоявшееся при поддержке Общественной палаты Балашихи прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

«Сегодня (в четверг - ред.) 50 эковолонтеров Балашихи из Гидрометеотехникума на территории усадьбы Пехра- Яковлевское занимались плоггингом. Идея его проста: вместо того, чтобы просто бегать по улицам, ребята одевают перчатки, берут с собой пакеты для мусора и собирают в него отходы. Таким образом они ведут активный образ жизни и помогают природе», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

По ее словам, для того чтобы сделать город чище, решили привить людям привычку к чистоте. Она думает, что, когда жители будут видеть, как другие, занимаясь спортом, собирают мусор, они не станут бросать отходы мимо урны, загрязнять общественные пространства.

Она добавила, что в ходе плоггинг- забега волонтеры собирали мусор раздельно: в черные пакеты опавшую листву, а в синие - пластиковые бутылки, бумажные стаканчики, стекло. Всего за час они собрали 350 килограммов отходов, которые отвезут на площадку «Мегабак» на улице Терешковой в Балашихе.

По словам старшего эксперта Общественной палаты городского округа, члена волонтерского движения и руководителя сообщества «Балашиха подвезем» Максима Иванова, задача волонтеров - в ходе плоггинг забега привить сознательность жителям и собрать мусор за теми, кто не умеет за собой убирать.

«Плоггинг- забег, в котором мы приняли участие - гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе, зародилось в Швеции. Пробежки, приседания и наклоны с пакетом для мусора в руках становятся популярными по всему миру. На территории Московской области плоггинг стал известен почти год назад, и тогда члены Общественной палаты приняли в ней активное участие. Для этого нужна лишь удобная спортивная обувь, одежда и желание. Отлично сегодня с ребятами пробежали по парку усадьбы, полюбовались осенним лесом и убрали мусор», – заключил Иванов.