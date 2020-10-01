РИАМО - 1 окт. Побороть депрессию поможет создание уюта в доме, это может стать заменой визита к психотерапевту, заявила дизайнер и глава компании Lux Interiors Ксения Круглова.

«В осеннее время все особенно подвержены хандре и депрессии. Нам хочется получать от пребывания дома максимально положительные эмоции. Это можно сделать несколькими способами», – сказала Круглова в эфире радио Sputnik.

Можно обновить аксессуары, такие, как столовые приборы, подушки для дивана, скатерти или вазы. В интерьере нужно выделять новые приятные детали, именно они помогут победить депрессию.

Дизайнер порекомендовала выделять любимые вещи на фоне всего остального. К примеру, расставить вещи на фоне белого цвета.

«Очень хорошо работает цвет. Все цвета в интерьере по психологии имеют тот или иной эффект. Белый – это цвет гармонии, успокоения. Он нейтрален и его мы используем, чтобы создать нейтральный фон, на котором мы будем создавать интерьер, как картину жизни. Такой интерьер мы оформляем разными приятными нам мелочами», – резюмировала Круглова.​