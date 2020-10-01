РИАМО - 1 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Главным управлением записи актов гражданского состояния Московской области, в отношении ООО «Эдельвейс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Учреждение заключило с обществом контракт на поставку бумаги для офисной техники», – уточняется в сообщении.

Однако «Эдельвейс» нарушил условия исполнения контракта. Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

В ходе заседания подмосковного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

В итоге Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Эдельвейс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.