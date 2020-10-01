РИАМО - 1 окт. Врачи Раменской центральной районной больницы спасли зрение 49-летнего пациента, у которого была близорукость в минус 45 диоптрий, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент носил жесткие контактные линзы. Из-за развития катаракты его зрение ухудшилось.

«Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии, он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму. У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра», – сказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

Из-за наличия такой проблемы обычную операцию по улучшению зрения провести было невозможно.

«Исходя из двух проблем – экстремальной миопии и плотной катаракты мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии»,- подчеркнул Швец.

Сначала, применив ультразвук, врач разделил «пленку» катаракты на части и вывел ее из глаза. Позднее медики вживили искусственный хрусталик линзы «минусовой» диоптрийности. Она компенсировала близорукость. Операция прошла успешно, пациента выписали на вторые сутки.