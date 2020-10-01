РИАМО - 1 окт. В Московской области больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Красногорске и Коломенском округе, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

За прошедшие сутки в Красногорске и Коломне выявили по 20 случаев Covid-19, в Зарайске – 19, в Домодедове и Сергиево-Посадском округе – по 15, в Воскресенске – 14, в Одинцовском округе и Подольске – по 13, в Шатуре – 12, в Пушкинском округе – 10, в Богородском – шесть, а Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Талдомском округах, Павловском Посаде и Серпухове – по пять.

В Дмитровском округе, Мытищах, Истре и Ступине выявили по четыре случая, в Ленинском округе, Люберцах и Чехове – по три, в Волоколамском, Раменском округах, Долгопрудном, Лобне, Луховицах, Протвине и Реутове – по два, в Дубне, Ивантеевке, Клину, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Солнечногорске, Щелкове и Электростали – по одному.

Ни одного случая заражения не зарегистрировали в Балашихе, Бронницах, Власихе, Дзержинском, Егорьевске, Жуковском, Звездном городке, Кашире, Королеве, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайске, Молодежном, Озерах, Пущине, Рошале, Рузском округе, Серебряных Прудах, Фрязине, Химках, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

За сутки в Подмосковье выявили 230 случаев заражения Covid-19, общее число случаев инфицирования достигло 73 832.

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1 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Помдсоковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека