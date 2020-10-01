РИАМО - 1 окт. Конкурс «Северный речной вокзал вдохновляет» объявили в Instagram «Мосгортранса», победителей наградят различными призами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Публикуйте посты со своими рисунками, видео, фото поделками и стихотворениями на тему Северного речного вокзала», – уточняется в сообщении.

Кроме того, нужно отметить аккаунт «Мосгортранса», поставить хештег #срввдохновляет.

Спустя две недели будут подводиться итоги. Трем победителям подарят призы. За первое место обещают вручить сертификат на ужин в ресторане «Волга-Волга», за второе место – индивидуальную экскурсию по территории и вокруг здания Северного речного вокзала, а за третье место полагается зонтик с речной символикой.