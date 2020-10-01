РИАМО - 1 окт. Первая половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября, вторая половина — в начале следующего месяца, решение о проведении внеплановых каникул в школах принимает директор совместно с родительским сообществом, если этого будет требовать эпидситуация, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в школах действуют две системы обучения: модульная и по четвертям. Первая предполагает обучение по системе «пять недель — учатся, неделю — отдыхают». По второй — дети учатся четыре четверти, между которыми есть по одной неделе каникул.

«График у нас устанавливается самой школой. <…> Половина школ у нас по модульной системе и половина по четвертям. У половины школ, тех, кто учатся по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины плановые каникулы должны быть в начале ноября», — сказала Каклюгина журналистам.

Она подчеркнула, что если школа уходит на досрочные каникулы, которые, например, запланированы в ноябре, а директор принимает решение, что они будут с 5 октября, то ноябрьских каникул у школы не будет.

«Учебный план корректируется, дети эту неделю, которую должны были отгулять в ноябре, отгуляют с пятого октября по 11 октября. Дальше выйдут на учебу и наверстают все то, что должны были наверстать», — добавила министр.

Она подчеркнула, что школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете. Решение о досрочных недельных каникулах принимает директор школы совместно с управляющим советом и родительской общественностью.

В качестве примера школ, которые продолжат работать в штатном режиме, министр привела школу в Подольске, в которой на данный момент ни у кого из учителей нет коронавирусной инфекции, а посещаемость в классах составляет 98%.

«В Московской области 1,5 тысячи школ. На сегодняшний день из них пять закрыты для посещения. Они закрываются по предписанию Роспотребнадзора. Это отдельная работа, никакого отношения к нашей каникулярной истории не имеет», — пояснила Каклюгина.

Министр сообщила, что закрытые Роспотребнадзором школы находятся в Воскресенске, Зарайске, Лобне, Истре и Восходе. Некоторые из них закрыты из-за заболевания учителей коронавирусом, в некоторые — из-за превышения заболеваемости ОРВИ.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

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- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека