РИАМО - 1 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Шатуре 37-летнего местного жителя, его подозревают в хранении наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими в автомобиле задержанного обнаружен и изъят пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения. В дачном доме мужчины в деревне Воропино обнаружены и изъяты части растений», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После этого изъятые вещества были направлены на химическую экспетизу.

«Изъятое является наркотическим средством – марихуаной, весом 157 граммов, и наркосодержащей коноплей, весом 6,7 тысячи граммов», – сказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.