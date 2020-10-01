РИАМО - 1 окт. Управляющий партнер адвокатского бюро «Паритет» Андрей Козбанов заявил, что спасти себя от действий мошенников при покупке жилья можно, проанализировав личность продавца и объект недвижимости, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалист отметил, что договоры необходимо заключать только с собственником покупаемой недвижимости.

«Необходимо удостовериться в том, что личность продавца соответствует личности прописанного в документах на недвижимость собственника жилья, убедиться в адекватном состоянии продавца. Если продавец — человек пожилого возраста, не будет зазорным попросить у него справки о состоянии здоровья», —​ объяснил Козбанов.

В случае, когда продавец состоит в официальном браке, нужно проверить наличие согласия супруга на продажу квартиры или домовладения.

Сам объект недвижимости нужно проверить на наличие обременений (ареста, залога, ренты). Чтобы сделать это, закажите выписку из реестра недвижимости, в ней будет находиться информация об объекте. Рекомендуется такую выписку брать два раза. При решении купить недвижимость, а также при подписании договора приобретения.

«Отдельный вопрос — возможное банкротство продавца квартиры. <…> Факт срочной продажи квартиры или домовладения впоследствии может быть выявлен судебными приставами или арбитражными управляющими как попытка избавиться от конкурсной массы», — сказал Козбанов.

Проверить проведение процедуры банкротства трудно, но нужно внимательно рассматривать ту недвижимость, которую продают срочно с большой скидкой.

«При подписании договора необходимо тщательно изучить его содержание, в том числе и в части прописываемых вещей, обстановки, которые продавец оставляет в квартире. Когда будет составляться акт приема-передачи объекта недвижимости, он также должен быть проверен на соответствие договору купли-продажи», — посоветовал Козбанов.

Он порекомендовал все же обратиться к юристу и избежать возможных рисков потери денег и недвижимости.​