РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Порядка 40 тысяч жителей подмосковного Красногорска сделали прививки от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

«Почти 40 тысяч человек сделали прививки от гриппа», - говорится в сообщении.

Привиться от сезонного вируса можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления или в мобильных прививочных пунктах, которые весь октябрь в соответствии с графиком будут дежурить возле торговых центров, МФЦ и железнодорожных станций на территории округа.

Вакцинацию проводят препаратами «Флю-М» и «Совигрипп».