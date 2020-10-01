РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В подмосковных Люберцах 2 октября пройдет онлайн мастер-класс по изготовлению открытки для учителя, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Библиотека Томилино» приглашает люберчан на онлайн – мероприятия 2 и 3 октября. 2 октября в 16:30 состоится мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Для вас, учителя!», - говорится в сообщении.

3 октября в 14:00 пройдут чтения стихов Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная!».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/biblioteka_tomilino.