РИАМО - 1 окт. Более 90 баллов составила средняя оценка организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания по итогам мониторинга в Подмосковье в 2019 году, заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В рамках независимой оценки качества условий оказания услуг проверили 2035 организаций (около 40% от общего количества), из них 1649 образовательных учреждения, 76 организаций в сфере соцобслуживания, 151 — в сфере культуры и 93 организации в сфере охраны здоровья, уточнила Фаевская.

«Среднее значение составило 91,6 балла. Самый высокий результат независимой оценки был достигнут в сфере социального обслуживания — это 97,3 балла, по охране здоровья — 92,8, культуры — 90,2, образование — 86,6 балла», — сказала Фаевская в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что внимание уделялось открытости и доступности организаций, комфортности предоставления услуг. Также учитывалось удобство для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников и удовлетворенность условиями предоставления услуг.

«Выявлены следующие основные недостатки — перечень и содержание информации на стендах и сайтах организаций в ряде случаев не соответствует требованиям законодательства, не в полном объеме созданы условия для лиц с ограниченными возможностями, материально-техническая база в некоторых заведениях требует обновления», — заключила Фаевская.

Как следует из текста отчета, среди организаций по охране здоровья наибольшее количество (99,5 балла) набрало ООО «Чеховский сосудистый центр»; наименьшее (50,2 балла) — ООО «Техническо-экологический центр «Немчиновка» (Одинцовский городской округ).

Наибольшее количество баллов в сфере культуры — 99,9 балла — у муниципального бюджетного учреждения культуры «Шаховской районный историко-краеведческий музей»; наименьшее — 46,5 балла — у муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр» (Волоколамский городской округ).

Самую высокую оценку в сфере здравоохранения (99,62 балла) получило муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» (Наро-Фоминский городской округ). Самая низкая оценка (59,36 балла) у муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №8 «Светлячок» (городской округ Дубна).

В сфере социального обслуживания по 100 баллов получили государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат» (Орехово-Зуевский городской округ), автономная некоммерческая организация «Центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию граждан», автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания».

Самая низкая оценка (88,7 балла) — у государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Ивантеевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотая осень».