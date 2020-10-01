РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Беспилотный комплекс SeaDrone подольской компании «Съемка С Воздуха» прошел успешные испытания в Арктике, с его помощью можно спасать людей и маркировать айсберги, чтобы избежать их столкновения с буровыми установками, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник PR-службы компании.

Испытания проводились в Карском море в ходе масштабных комплексных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации при бурении разведочных и поисково-оценочных скважин, включая учения по поисково-спасательным работам. Вторая часть учений проходила на ледоколе «Кигоряк» на востоке Карского моря, где проводились работы по буксированию айсберга и установке c БПЛА GPS-маячков.

«Газпром недра» и «Морспасслужба» испытали беспилотный арктический комплекс SeaDrone от компании «Съемка С Воздуха» в Арктике. Компании подтвердили, что испытания прошли успешно и БПЛА SeaDrone к работе в Арктике готов», - сказал сотрудник.

Во время испытаний проверяли безопасность взлета и посадки БПЛА с палубы, отрабатывали поиск и спасение людей с помощью маячка на манекене, координацию операций по тушению условных пожаров, а также при установке боновых заграждений. При спасении людей БПЛА может быть посажен на воду в качестве средства, позволяющего продержаться на плаву до прибытия спасательного судна. Кроме того, дрон может использоваться при маркировке айсбергов, чтобы избежать угрозы столкновения буровой установки с ледовыми объектами.

БПЛА такого уровня при проведении геологоразведочных работ в арктических широтах ранее не применялись ввиду крайне сложных для техники климатических условий. Во время испытаний аппарат работал в условиях сильного ветра – около 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду и совершал посадку и взлет с воды при высоте волны до 1,5 метров.

Инновационный БПЛА SeaDrone является отечественной разработкой компании «Съемка С воздуха». Он герметичен (стандарт IP67), водонепроницаем, морозоустойчив, оснащен специальным магнитометром для работы в условиях северных широт. Это дает возможность его промышленной эксплуатации в Арктике, в том числе в условиях открытого моря и соляного тумана.