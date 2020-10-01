РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Команда «Звезда» из Люберец 3 и 4 октября на первенстве Москвы сыграет против столичной команды «Савеловская», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эти выходные, 3 и 4 октября, в Люберцах состоится первенство города Москвы по футболу среди спортивных школ (лига 4). Матчи состоятся между командами «Звезда» Люберец и «Савеловская» Москвы», - говорится в сообщении.

Игры пройдут на стадионе «Искра». 3 октября встретятся команды 2009 и 2010 годов рождения. Начало матчей в 11:00. 4 октября встретятся команды 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Начало матчей в 11:00.

«Приходите поддержать юных футболистов», - отмечается в материале.

Стадион «Искра» находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6Б.